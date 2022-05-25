В дачных обществах и коттеджных поселках Алтайского края появилась устойчивая связь 4G

Садоводы, любители дачного отдыха и гости садовых некоммерческих товариществ (СНТ) Алтайского края получили к сезону 2022 прокачанную 4G сеть от билайн. Улучшения коснулись как СНТ, расположенных в черте Барнаула, так и участков в других районах региона.

Сеть 4G станет полезным дополнением к полноценному дачному отдыху. Она не только оперативно выручит с поиском в интернете ответов на множество дачных вопросов, но и поможет расслабиться после трудового дня: послушать музыку и посмотреть фильмы в режиме онлайн, а при необходимости позвонить по видеосвязи близким людям и поделиться с ними эмоциями, обменяться дачным опытом и просто сказать важные слова.

Кроме того, даже здесь, вдали от города, абонентам билайн доступна технология VoLTE*, которая была недавно запущена в Алтайском крае. Напомним, что она бесплатна, минуты разговора списываются из пакета тарифного плана, и даёт сразу несколько преимуществ пользователям. Во-первых, создаёт эффект живого присутствия во время телефонного разговора — слышно собеседника так, будто он находится рядом. Во-вторых, помогает сэкономить заряд аккумулятора и способствует быстрому соединению с собеседником — дозвониться можно за пару секунд. В-третьих, с данной технологией можно одновременно пользоваться интернетом и разговаривать по телефону (особенно актуально для тех, кто раздаёт интернет со смартфона).

Чтобы оставаться онлайн в любой ситуации, билайн в течение последних нескольких лет поэтапно развивал мобильный интернет 4G LTE не только на территории городов, но в том числе и на территории городской агломерации, области и, конечно же, СНТ, дачных обществ. Так, в течение 2021 года были произведены улучшения:

— в СНТ рядом с посёлком Сибирская Долина по Змеиногорскому тракту;

— в СНТ по Змеиногорскому тракту в районе пос. Плодопитомник;

— в СНТ по Павловскому тракту в районе села Новомихайловка;

— в СНТ в Научном городке Обь, Обь-1, Обь-2, Обь-3;

— у дач в районе ж/д станций Новозудилово, Казачий, Красный боец, Баюново, Укладочный, Озерки, Березки, Депо;

— в посёлках и деревнях ЗАТО Сибирский, посёлок Мохнатушка, посёлок Бельмесёво, село Зудилово, село Боровиха, микрорайон Фирсова Слобода — 2, микрорайон Фирсова Слобода, микрорайон Фирсова Слобода — 3, село Боровиха — коттеджный поселок Сибирская долина, Научный Городок, микрорайон Авиатор, село Новомоношкино, село Власиха, село Повалиха, село Боровиха — микрорайон Спутник, село Бобровка, село Озёрки, пос. Плодопитомник, село Рассказиха.

*голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно. Услуга запускается постепенно в зависимости от модели и прошивки телефона. Для автоматической настройки устройства придёт специальное уведомление в формате пуш-сообщения, пользователю необходимо подтвердить приём настроек, а позже перезагрузить телефон. Действует при техвозможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее на сайте.