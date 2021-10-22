В Диагностическом центре Алтайского края назначили нового главврача

Жанна Вахлова стала главврачом Диагностического центра Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Заседание конкурсной комиссии состоялось 30 сентября. Свои концепции развития медицинского учреждения на три года представили шесть кандидатов. В результате выбор был сделан в пользу Вахловой Жанны Игоревны.

К своим обязанностям новый руководитель приступит с 25 октября.

Жанна Игоревна окончила Алтайский государственный медицинский институт в 1993 году по специальности "педиатрия" и была направлена в Барнаульский дом ребёнка врачом-педиатром. После прохождения специализации продолжила работу здесь же врачом-неврологом. С 2002 по 2010 год была детским врачом-неврологом городской поликлиники № 14 г. Барнаула. В 2010 году пришла работать в Комитет по делам здравоохранения города Барнаула, где проделала путь от врача-статистика до директора медицинского информационно-аналитического центра.

В апреле 2010 года стала заместителем директора КГКУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно аналитический центр", с декабря 2011 года назначена на должность директора. В связи с реорганизаций КГКУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно аналитический центр" с марта 2014 года назначена на должность начальника отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению.

С февраля 2013 года имеет высшую категорию по специальности "Социальная гигиена и организация здравоохранения". За время работы неоднократно проходила специализацию по вопросам организации здравоохранения.

В 2012 году прошла профессиональную подготовку по специальности "Менеджмент в здравоохранении" в Российской Академии народного хозяйства при президенте Российской Федерации.

Под руководством и при непосредственном участии Жанны Игоревны разработана и успешно реализовывалась программа модернизации здравоохранения в 2011-2013 годов, разработана программа развития здравоохранения Алтайского края на период до 2020 года, проводилась системная информатизация здравоохранения края.

Напомним, ранее главврач Диагностического центра Алтайского края Оксана Лексенкова написала заявление об увольнении. 31 мая она отработала последний рабочий день.