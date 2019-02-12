В ДТП с пьяным водителем в Горно-Алтайске пострадали три человека

Авария случилась поздним вечером 10 февраля около 23:20 в Горно-Алтайске на улице Алтайской, сообщает республиканское МВД.

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Прочее Пьяный пешеход упал под колеса автобуса в Горно-Алтайске

По предварительной информации 40-летний водитель Toyota Corolla при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Mazda Demio.

В результате столкновения пострадал виновник ДТП, его 36-летний пассажир и 33-летний водитель второй машины. Им оказана медицинская помощь на месте аварии. Госпитализация не потребовалась.

Тестирование на состояние опьянения показало положительный результат у устроившего аварийную ситуацию автолюбителя. Концентрация алкоголя была достаточно внушительная: 1,29 промилле.

В отношении горожанина возбуждены административные дела по трем статьям КоАП РФ: 12.14, ст. 12.6 и ч. 1 ст. 12.8. Речь идет о невыполнении ПДД уступить дорогу ТС, пользующегося преимуществом, нарушении правил использования ремней безопасности и управлении транспортом в нетрезвом виде.