В Думе приняли закон о борьбе с "колумбайн-сообществами"

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Госдума на пленарном заседании во вторник, 4 декабря, приняла закон, направленный на защиту жизни детей от колумбайн-сообществ и оперативное выявление преступников, которые вовлекают школьников в опасную деятельность. Автором инициативы стала вице-спикер Думы Ирина Яровая, пишет РИА Новости.

Проект закона предлагает восполнить пробел в законодательстве, которое уже предусматривает процедуру оперативного реагирования на распространение данных о способах совершения самоубийства, а также призывов к суициду, включив в этот перечень информацию, которая направлена на склонение детей к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их жизни и жизни других людей.

Предполагается, что хостинг-провайдер также будет обязан незамедлительно заблокировать доступ к данной информации в случае бездействия владельца ресурса.

Колумбайн-сообщества пропагандируют идеи подростков из США Эрика Харриса и Дилана Клиболда, устроивших стрельбу в школе "Колумбайн" (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года. Тогда при нападении погибли 13 человек.