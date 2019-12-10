В ГИБДД рассказали подробности аварии с пассажирским автобусом Барнаул – Новосибирск

Микроавтобус столкнулся с пассажирским автобусом Yutong в Черепановском районе, сообщили в МВД.

22-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, ехал из Новосибирска в Барнаул и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. В результате столкновения водитель фургона оказался зажат в кабине, а его пассажир, 28-летний мужчина, получил травмы грудной клетки.

Пассажиры автобуса не пострадали, однако 20 человек оказались на холоде. Часть из них отправили греться в попутные автобусы, а остальных разместили в патрульных машинах ГИБДД. Через некоторое время люди все-таки уехали в Новосибирск на следующем автобусе.