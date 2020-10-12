В ГИБДД рассказали подробности ДТП на трамвайных путях в Барнауле

В отделении пропаганды ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием двух автомобилей на пересечении улиц Северо-Западной и Георгия Исакова.

Предварительно установлено, что 41-летний барнаулец за рулем Mazda CX-7, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил автомобилю с главной дороги и столкнулся с Mazda 6 под управлением 32-летнего мужчины.

Пострадавших в результате ДТП нет. Водитель СХ-7 с признаками опьянения отказался от медосвидетельствования, против него оформлен протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия.

Как ранее сообщил amic.ru, вечером 11 октября на пересечении улиц Северо-Западной и Георгия Исакова столкнулись два авто. Со слов очевидцев, один из автомобилей перелетел через трамвайные рельсы и частично загородил проезд, а второй остался на путях.