В ГИБДД рассказали подробности о водителе, который снес остановку и киоск в Барнауле

Водитель, который утром 1 июля в Барнауле снес остановку и торговый павильон, сел за руль без прав и страховки. Об этом amic.ru сообщили в ГИБДД.

"Водитель мужчина, 1984 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Карина", при выполнении маневра поворота налево, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (остановку общественного транспорта, торговый павильон)", - сказано в сообщении.

Виновник ДТП также отказался от медицинского освидетельствования. В отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.

В результате аварии никто не пострадал.