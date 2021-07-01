В ГИБДД рассказали подробности о водителе, который снес остановку и киоск в Барнауле
За руль он сел без прав и страховки
1 июля 2021, 13:53, Илья Звягинцев
Водитель, который утром 1 июля в Барнауле снес остановку и торговый павильон, сел за руль без прав и страховки. Об этом amic.ru сообщили в ГИБДД.
"Водитель мужчина, 1984 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Карина", при выполнении маневра поворота налево, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (остановку общественного транспорта, торговый павильон)", - сказано в сообщении.
Виновник ДТП также отказался от медицинского освидетельствования. В отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.
В результате аварии никто не пострадал.
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