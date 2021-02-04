В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП в Новоалтайске

В аварии один человек погиб, трое пострадали

4 февраля 2021, 10:29, Роман Кильмяшкин

Столкновение иномарок Toyota Carina и Mitsubishi Pajero Sport произошло 3 февраля в 19:30 в Новоалтайске на улице Октябренок рядом со зданием № 78а, рассказали amic.ru в Госавтоинспекции региона.

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По предварительным данным, 50-летний водитель не справился с управлением автомобиля Toyota, в результате чего машина выехала на полосу встречного движения и протаранила внедорожник.

Предполагаемый виновник аварии скончался на месте. Медицинская помощь оказана двоим его пассажирам 36 и 33 лет, последний госпитализирован.

Кроме того, пострадал водитель Mitsubishi. Госпитализация 57-летнему автомобилисту не потребовалась.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

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