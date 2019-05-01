В Горно-Алтайске потушили пожар старинным способом

30 апреля в России отметили 370-летие Пожарной охраны России. В преддверии юбилея сотрудники ГУ МЧС России по Республике Алтай провели торжественное мероприятие для горожан.

В частности они продемонстрировали собравшимся пожарную технику и ее возможности: от далекого прошлого и до современности.

Гвоздем праздничной программы стало тушение пожара с помощью конно-бочечного хода 1649 года. Его воссоздавали специально для праздника.

Новости

Прочее Лучшие и бесстрашные: герои алтайского МЧС, погибшие при спасении чужих жизней

"Материалы – схемы, чертежи искали в интернете. Самое сложное было изготовить деревянные колеса, – рассказывает начальник ПСЧ №6 села Турочак Вячеслав Ярцев. – Трижды переделывали телегу, с бочкой повозились, ремесло практически утеряно".

По его словам, пожарный насос для такого случая позаимствовали из музея. Правда, его пришлось отремонтировать.

После успешного тушения пожара конно-бочечный ход планируется сделать экспонатом в пожарно-спасательной части №6, чтобы все желающие могли ознакомиться с ним и историей пожарной охраны.