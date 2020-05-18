В Горном Алтае коронавирусом заразились еще два человека
С начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 81 местному жителю
18 мая 2020, 09:30, Роман Кильмяшкин
Два новых случая заболевания COVID-19 выявили в Республике Алтай, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Диагноз подтвердился у двух жителей Усть-Канского района, которые являются родственниками ранее выявленного инфицированного местного жителя. Симптомов заболевания нет, оба случая подтверждены при их исследовании как контактных лиц.
Таким образом, суммарное количество заразившихся в Горном Алтае достигло 81.
Напомним, 17 мая республиканский оперштаб сообщил о новом случае инфицирования. Тогда коронавирус подтвердился у 45-летнего жителя Майминского района, который контактировал с больным COVID-19 из Горно-Алтайска.
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