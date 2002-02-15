В Горном Алтае разгорается скандал вокруг так называемого "Храма всех народов".

Его сооружение, в обход общественному мнению, началось на берегу Телецкого озера. Дискуссии о храме начались еще несколько лет назад. Представители православия и мусульманства выступили против, считая возведение этого храма попыткой проникновения в алтайскую глушь Римской католической церкви. Экологи поддержали верующих, поскольку место для храма предполагалось отвести в водоохранной зоне Телецкого озера.

Громом среди ясного неба стало сообщение, что устроители "оплота католицизма" все же добились разрешения у бывшего главы администрации Улаганского района Ильи Куюкова, более того - близ устья Чулышмана уже строится дорога к месту будущей стройплощадки.

И тогда вмешался новый глава Республики Алтай, председатель правительства РА Михаил Лапшин. Своим распоряжением, принятым несколько дней назад, он приостановил работы на Телецком озере. Дальнейшая судьба храма зависит от мнения общественности, к голосу которой намерен прислушиваться новый лидер Республики Алтай. Сообщает "КП на Алтае".