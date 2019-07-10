В Горном Алтае в реке Катунь нашли тело подростка

Тело подростка обнаружили 10 июля в реке Катунь в Майминском районе, сообщили Amic.ru в пресс-службе СУ СКР по Республике Алтай.

Его личность установили сотрудники правоохранительных органов. Погибшему 14 лет. Он утонул 28 июня, когда без присмотра взрослых купался в реке в месте, не оборудованном для этой цели.

Следователи уточняют, что школьник пытался переплыть заводь, но ему этого сделать не удалось. Бурным течением пловца сбило с курса. После этого его никто не видел.

По факту случившегося следственные органы расследуют уголовное дело, которое возбудили еще в день исчезновения подростка. Они дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за оповещение граждан об опасности купания в не оборудованных для этого местах.