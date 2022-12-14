В Госдуме предложили разблокировать Twitter

Депутат Госдумы от «Новых людей» Антон Ткачев направил запрос главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить Twitter для снятия блокировки, пишет РИА Новости.

Поводом для такого предложения стали изменения в политике соцсети, которые начали происходить после того, как её владельцем стал Илон Маск.

«Компания также сообщила, что удалит все учётные записи отдельных лиц, виновных в террористических, экстремистских и массовых нападениях, а также даёт себе право удалять „твиты“, распространяющие манифесты или другой преступный контент», — сказано в документе.

Twitter заблокирован в России с 24 февраля 2022 года.