В Госдуме предложили заниматься суррогатным материнством только через госклиники

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил заниматься суррогатным материнством только через государственные клиники, сообщает Lenta.ru. Соответствующий проект уже направлен на рассмотрение.

В рамках нововведения к вспомогательным репродуктивным технологиям (иначе – ВРТ, суррогатное материнство к ним относится) смогут обращаться как пары в зарегистрированном браке, так и одинокие женщины. С одним ограничением – чтобы суррогатная мать выносила ребёнка, у "заказчика" (в случае с семейной парой – у обоих супругов) должно быть российское гражданство.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в России закон о суррогатном материнстве один из самых непроработанных и либеральных в сравнении с другими государствами. Относительная дешевизна и отсутствие ограничений для иностранцев делают Россию центром "репродуктивного туризма".

Кроме того, в последнее время участились случаи использования сурмам среди одиноких мужчин-иностранцев. По данным Росздравнадзора по Москве и области, было зафиксировано 48 случаев предоставления услуг одиноким мужчинам из-за рубежа.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, лишающий иностранцев права пользоваться услугами суррогатной матери в России. "Заказчиками", согласно этому закону, могут стать только супруги с российским гражданством или одинокие россиянки, для которых "вынашивание и рождение ребёнка невозможно по медицинским показаниям".