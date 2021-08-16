В Госдуме предложили заниматься суррогатным материнством только через госклиники
Одним из требований при "заказе" суррогатной мамы станет наличие российского гражданства
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил заниматься суррогатным материнством только через государственные клиники, сообщает Lenta.ru. Соответствующий проект уже направлен на рассмотрение.
В рамках нововведения к вспомогательным репродуктивным технологиям (иначе – ВРТ, суррогатное материнство к ним относится) смогут обращаться как пары в зарегистрированном браке, так и одинокие женщины. С одним ограничением – чтобы суррогатная мать выносила ребёнка, у "заказчика" (в случае с семейной парой – у обоих супругов) должно быть российское гражданство.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в России закон о суррогатном материнстве один из самых непроработанных и либеральных в сравнении с другими государствами. Относительная дешевизна и отсутствие ограничений для иностранцев делают Россию центром "репродуктивного туризма".
Кроме того, в последнее время участились случаи использования сурмам среди одиноких мужчин-иностранцев. По данным Росздравнадзора по Москве и области, было зафиксировано 48 случаев предоставления услуг одиноким мужчинам из-за рубежа.
Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, лишающий иностранцев права пользоваться услугами суррогатной матери в России. "Заказчиками", согласно этому закону, могут стать только супруги с российским гражданством или одинокие россиянки, для которых "вынашивание и рождение ребёнка невозможно по медицинским показаниям".