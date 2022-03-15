В интернете нашли того, кто будет скучать по зиме сильнее всего

Фото: thedodo.com

Самоедская лайка по кличке Шторм, пожалуй, самый преданный и трогательный фанат снега. С того дня, как его привезли домой, Шторм очень радуется зиме каждый год, резвясь на снегу столько, сколько может. Из-за такой чрезмерной любви хозяева насыпали на веранде дома гору снега, чтобы собака могла в ней играть до победного, когда снег на траве начнёт таять.

Но всё хорошее (по крайней мере, для Шторма) имеет свойство заканчиваться: весна даёт о себе знать в штате Мичиган, где живёт пес. По мере того как куча таяла по крупицам, Шторм проводил в ней весь день. Он катался и прижимался к снегу, драматично прощаясь с любимой зимой, — рассказала хозяйка Шторма Стефани Ларсон.

Вот она — настоящая любовь к холодной зиме.