В кафе Центрального и Октябрьского районов Барнаула обнаружены грубые нарушения правил торговли и общественного питания.

Специалистами комитета по торговли администрации Барнаула совместно с инспекторами отдела по борьбе с экономическими преступлениями проведены два рейда по проверке соблюдения правил торговли и общественного питания в кафе Центрального и Октябрьского районов. В 6 из 8 проверенных предприятий выявлены нарушения. Так, в кафе "Випс" и "Городок" на момент проверки грубо нарушались санитарные правила, правила общественного питания, алкогольные напитки реализовывались без документов. На нарушителей наложен штраф на сумму 3253 руб.

За отсутствие приходных документов и нарушение правил общественного питания изъята лицензия у кафе "Золотая рыбка". На лицензионном совете будет поставлено вопрос о ее аннулировании.

В кафе "Восток" при контрольной покупке проверяющего обсчитали на 32 рубля. В кафе "Рябинушка" посетителям предлагали просроченные бутерброды, сосиски в тесте, картофельное пюре с бифштексом, пиццу. В магазине "Арго" нарушались условия лицензии на право розничной торговли алкогольной продукцией: водка продавалась на разлив.

На руководителей кафе "Восток", "Рябинушка", а также магазина "Агро" будут наложены штрафные санкции, предусмотренные административным законодательством.