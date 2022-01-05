В каких храмах Барнаула пройдут традиционные рождественские богослужения?

Полное расписание служб, которые пройдут в краевой столице по случаю Рождества Христова

5 января 2022, 10:07, Александр Соколов

7 января православные всего мира отметят Рождество Христово. Проведут традиционные богослужения и на Алтае. Как и всегда, главная литургия пройдёт в Барнауле, в Покровском кафедральном соборе на ул. Никитина, 137. Богослужение состоится в ночь с 6 на 7 января.

Тем не менее службы будут проводить и в других храмах краевой столицы. Полное расписание богослужений опубликовала Барнаульская епархия.

Расписание праздничных богослужений на Рождество Христово в Барнауле

Александро-Невский собор (ул. Антона Петрова, 221)

5 января

  • 17:00 – Вечернее богослужение. Исповедь

6 января

  • 08:00 – Царские часы и литургия Василия Великого. Исповедь. Панихида. Молебен
  • 17:00 – Всенощное бдение. Исповедь для желающих причаститься ночью.
  • 23:30 – Начало часов

7 января

  • 00:00 – Ранняя литургия
  • 08:40 – Поздняя литургия. Исповедь
  • 10:30 – Рождественский концерт в воскресной школе
  • 17:00 – Великая вечерня
Ночь перед Рождеством: как в храме Барнаула прошло богослужение

Ночь перед Рождеством: как в храме Барнаула прошло богослужение

Димитриевский храм (площадь Спартака, 10)

6 января Нáвечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

  • В среду 17:00 – Всенощное бдение
  • В четверг 08:00 – Царские часы, литургия свт. Василия Великого

7 января Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

  • В четверг 17:00 – Всенощное бдение
  • В четверг 00:00 – Божественная литургия
  • В пятницу 09:00 – Божественная литургия

Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137)

6 января (среда) Нáвечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).

  • 08:00 – Божественная литургия
  • 17:00 – Всенощное бдение
  • 23:30 – Царские часы

7 января (четверг) Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

  • 00:00 – Ночная Божественная литургия Свт. Иоанна Златоуста.
  • 09:30 – Божественная литургия Свт. Иоанна Златоуста.

Никольский храм Барнаула (пр. Ленина, 36)

6 января

  • 17:00 – Всенощное бдение.
  • 00:00 – Рождественская Божественная литургия.

Знаменский храм (Большая Олонская, 24)

6 января

  • 16:00 – Великое повечерие.
  • 22:00 – Исповедь.
  • 23:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

7 января

  • 08:30 Божественная литургия
Почему католики и православные отмечают Рождество в разное время?

Почему католики и православные отмечают Рождество в разное время?

Храм Казанской иконы Божией Матери (пос. Власиха)

6 января

  • 17:00 – Всенощное бдение.
  • 00:00 – Ночная Божественная литургия.

Храм Вознесения Господня (пос. Научный городок, д. 40)

6 января

  • 16:00 – Всенощное бдение.
  • 23:30 – Ночная Божественная литургия.

Храм прп. Сергия Радонежского (пос. Казённая Заимка, ул. Надежды, 29)

6 января

23:30 – Ночная Божественная литургия.

Свято-Георгиевский храм (Чернышевского, 288/1)

6 января

  • 16:00 – Всенощное бдение.
  • 23:30 – Ночная Божественная литургия.

Иоанно-Предтеченский храм Барнаула (ул. Мамонтова, 19, ВДНХ, Нагорный парк)

6 января

  • 09:30 – Божественная литургия. Рождественская Великая вечерня.
  • 17:00 – Всенощное бдение.
  • 00:00 – Рождественская Божественная литургия.

Иверский семинарский храм при Барнаульском епархиальном управлении (ул. Ядринцева, 66)

6 января

  • 17:00 – Всенощное бдение.
  • 00:00 – Ночная Божественная литургия.
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