В каких храмах Барнаула пройдут традиционные рождественские богослужения?
Полное расписание служб, которые пройдут в краевой столице по случаю Рождества Христова
7 января православные всего мира отметят Рождество Христово. Проведут традиционные богослужения и на Алтае. Как и всегда, главная литургия пройдёт в Барнауле, в Покровском кафедральном соборе на ул. Никитина, 137. Богослужение состоится в ночь с 6 на 7 января.
Тем не менее службы будут проводить и в других храмах краевой столицы. Полное расписание богослужений опубликовала Барнаульская епархия.
Расписание праздничных богослужений на Рождество Христово в Барнауле
Александро-Невский собор (ул. Антона Петрова, 221)
5 января
- 17:00 – Вечернее богослужение. Исповедь
6 января
- 08:00 – Царские часы и литургия Василия Великого. Исповедь. Панихида. Молебен
- 17:00 – Всенощное бдение. Исповедь для желающих причаститься ночью.
- 23:30 – Начало часов
7 января
- 00:00 – Ранняя литургия
- 08:40 – Поздняя литургия. Исповедь
- 10:30 – Рождественский концерт в воскресной школе
- 17:00 – Великая вечерня
Димитриевский храм (площадь Спартака, 10)
6 января – Нáвечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
- В среду 17:00 – Всенощное бдение
- В четверг 08:00 – Царские часы, литургия свт. Василия Великого
7 января – Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
- В четверг 17:00 – Всенощное бдение
- В четверг 00:00 – Божественная литургия
- В пятницу 09:00 – Божественная литургия
Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137)
6 января (среда) – Нáвечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
- 08:00 – Божественная литургия
- 17:00 – Всенощное бдение
- 23:30 – Царские часы
7 января (четверг) – Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
- 00:00 – Ночная Божественная литургия Свт. Иоанна Златоуста.
- 09:30 – Божественная литургия Свт. Иоанна Златоуста.
Никольский храм Барнаула (пр. Ленина, 36)
6 января
- 17:00 – Всенощное бдение.
- 00:00 – Рождественская Божественная литургия.
Знаменский храм (Большая Олонская, 24)
6 января
- 16:00 – Великое повечерие.
- 22:00 – Исповедь.
- 23:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
7 января
- 08:30 Божественная литургия
Храм Казанской иконы Божией Матери (пос. Власиха)
6 января
- 17:00 – Всенощное бдение.
- 00:00 – Ночная Божественная литургия.
Храм Вознесения Господня (пос. Научный городок, д. 40)
6 января
- 16:00 – Всенощное бдение.
- 23:30 – Ночная Божественная литургия.
Храм прп. Сергия Радонежского (пос. Казённая Заимка, ул. Надежды, 29)
6 января
23:30 – Ночная Божественная литургия.
Свято-Георгиевский храм (Чернышевского, 288/1)
6 января
- 16:00 – Всенощное бдение.
- 23:30 – Ночная Божественная литургия.
Иоанно-Предтеченский храм Барнаула (ул. Мамонтова, 19, ВДНХ, Нагорный парк)
6 января
- 09:30 – Божественная литургия. Рождественская Великая вечерня.
- 17:00 – Всенощное бдение.
- 00:00 – Рождественская Божественная литургия.
Иверский семинарский храм при Барнаульском епархиальном управлении (ул. Ядринцева, 66)
6 января
- 17:00 – Всенощное бдение.
- 00:00 – Ночная Божественная литургия.