В каких храмах Барнаула пройдут традиционные рождественские богослужения?

7 января православные всего мира отметят Рождество Христово. Проведут традиционные богослужения и на Алтае. Как и всегда, главная литургия пройдёт в Барнауле, в Покровском кафедральном соборе на ул. Никитина, 137. Богослужение состоится в ночь с 6 на 7 января.

Тем не менее службы будут проводить и в других храмах краевой столицы. Полное расписание богослужений опубликовала Барнаульская епархия.

Расписание праздничных богослужений на Рождество Христово в Барнауле

Александро-Невский собор (ул. Антона Петрова, 221)

5 января

17:00 – Вечернее богослужение. Исповедь

6 января

08:00 – Царские часы и литургия Василия Великого. Исповедь. Панихида. Молебен

17:00 – Всенощное бдение. Исповедь для желающих причаститься ночью.

23:30 – Начало часов

7 января

00:00 – Ранняя литургия

08:40 – Поздняя литургия. Исповедь

10:30 – Рождественский концерт в воскресной школе

17:00 – Великая вечерня

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Прочее Ночь перед Рождеством: как в храме Барнаула прошло богослужение

Димитриевский храм (площадь Спартака, 10)

6 января – Нáвечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

В среду 17:00 – Всенощное бдение

В четверг 08:00 – Царские часы, литургия свт. Василия Великого

7 января – Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

В четверг 17:00 – Всенощное бдение

В четверг 00:00 – Божественная литургия

В пятницу 09:00 – Божественная литургия

Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137)

6 января (среда) – Нáвечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).

08:00 – Божественная литургия

17:00 – Всенощное бдение

23:30 – Царские часы

7 января (четверг) – Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

00:00 – Ночная Божественная литургия Свт. Иоанна Златоуста.

09:30 – Божественная литургия Свт. Иоанна Златоуста.

Никольский храм Барнаула (пр. Ленина, 36)

6 января

17:00 – Всенощное бдение.

00:00 – Рождественская Божественная литургия.

Знаменский храм (Большая Олонская, 24)

6 января

16:00 – Великое повечерие.

22:00 – Исповедь.

23:30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

7 января

08:30 Божественная литургия

Новости

Прочее Почему католики и православные отмечают Рождество в разное время?

Храм Казанской иконы Божией Матери (пос. Власиха)

6 января

17:00 – Всенощное бдение.

00:00 – Ночная Божественная литургия.

Храм Вознесения Господня (пос. Научный городок, д. 40)

6 января

16:00 – Всенощное бдение.

23:30 – Ночная Божественная литургия.

Храм прп. Сергия Радонежского (пос. Казённая Заимка, ул. Надежды, 29)

6 января

23:30 – Ночная Божественная литургия.

Свято-Георгиевский храм (Чернышевского, 288/1)

6 января

16:00 – Всенощное бдение.

23:30 – Ночная Божественная литургия.

Иоанно-Предтеченский храм Барнаула (ул. Мамонтова, 19, ВДНХ, Нагорный парк)

6 января

09:30 – Божественная литургия. Рождественская Великая вечерня.

17:00 – Всенощное бдение.

00:00 – Рождественская Божественная литургия.

Иверский семинарский храм при Барнаульском епархиальном управлении (ул. Ядринцева, 66)

6 января