В канун Рождества в Алтайском крае ожидаются снег и морозы

Алтайские синоптики прогнозируют снег и мороз 6 января в Алтайском крае.

По данным регионального Гидрометцентра, температура воздуха днем в регионе составит -13...-18 градусов, местами в западных и предгорных районах -8...-13 градусов. В отдельных районах ожидается небольшой снег, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.

Ветер прогнозируется юго-западный, 2-7 метров в секунду, с усилением до 12 метров в секунду.

В Барнауле преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха составит -14…-16 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.