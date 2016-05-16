В крае снижаются ставки по кредиту на развитие личного подсобного хозяйства

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Так, чтобы поддержать развитие малых форм хозяйствования в сельской местности, Россельхозбанк установил специальные процентные ставки по кредитам для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Теперь появилась возможность оформить кредит на развитие ЛПХ по ставке от 14,9% годовых.

Подробную информацию об уровне процентных ставок и региональных филиалах, участвующих в проекте Банка по применению специальных условий, можно получить в территориальных подразделениях АО "Россельхозбанк". Специальные условия действуют до конца текущего года.