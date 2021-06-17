В МЧС рассказали, когда в Барнауле откроется городской пляж на острове Помазкин
Пляж до сих пор не заработал из-за высокого уровня воды в Оби
Открытие городского пляжа на острове Помазкин может состояться уже через неделю. Об этом во время рейда заявил специалист государственной инспекции по маломерным судам Барнаульского инспекторского отделения МЧС Анатолий Катаев.
По его словам, до сих пор пляж не работал из-за сложной паводковой обстановки: в конце мая уровень воды в Оби в районе Барнаула достиг критической отметки 550-560 см. Однако в последующие недели вода начала спадать, и уже на утро 16 июня уровень воды достиг 479 см.
"Пляж подходит к открытию, вода упала, можно проводить работы. Запланирована встреча ответственного за содержание городского пляжа с нашим инспектором, который будет освидетельствовать пляж. Сейчас всё зависит от того, насколько расторопно подготовят городские службы. Но, думаю, через недельку пляж откроют", – отметил инспектор.
Также в это время будут взяты пробы воды и грунта, водолазы исследуют дно, специалисты выставят ограничительные буйки. Анатолий Катаев отметил, что пока пляж не будет открыт, купаться там запрещено:
"Безопасное купание можно осуществлять на открытых городских пляжах, в местах отдыха в черте города".
Сколько пляжей работает в Алтайском крае?
В Алтайском крае оформили допуск к работе в летний сезон и официально открыты 35 пляжей, из которых пять – в Барнауле. Об сообщает "Алтайская правда".
- Пляж "В парке", г. Барнаул, ул. Ленинградская, 7 искусственный водоём.
- Пляж "Парк-отель Чайка", г. Барнаул, ул. Пионерская Долина, 4, искусственный водоём.
- Пляж "Планета и человек", АМООО Клуб ЗОЖ "Природа и человек", г. Барнаул, шоссе Ленточный бор, 24а, искусственный водоём.
- Пляж "Бонус 21", ООО "Бонус 21", г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 149а, искусственный водоём.
- Пляж "Планета КУ", ООО "Планета КУ", г. Барнаул, ул. Байкальская, 47, искусственный водоём.
- Пляж МБУ "Детский оздоровительный лагерь "Чайка", Тюменцевский район, с. Тюменцево, оз. Разлив.
- Пляж "Солнечный", Первомайский район, с. Солнечное, ул. Кольцевая, 1, искусственный водоём.
- Пляж "Причал-22", г. Яровое, прибрежная зона отдыха, северный берег озера Большое Яровое.
- Пляж "Причал-42", г. Яровое, прибрежная зона отдыха, северный берег озера Большое Яровое.
- Пляж "Причал-55", г. Яровое, прибрежная зона отдыха, северо-западный берег озера Большое Яровое.
- Пляж "Бирюзовая Катунь", Алтайский район, Урочище Талдушка (район горы Красный Камень, туристический комплекс "Бирюзовая Катунь"), искусственный наливной водоём.
- Пляж на базе отдыха "Золотая рыбка", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское.
- Пляж на базе отдыха "Эдельвейс", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское.
- Пляж на туристической стоянке "Солнечный берег", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское.
- Пляж на базе отдыха "Изумрудный берег", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское.
- Пляж на туристической стоянке "Ласковый прибой", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское.
- Пляж на базе отдыха "Колываныч", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское
- Пляж на базе отдыха "Золотые пески", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское.
- Пляж на базе отдыха санатория "Лазурный", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское.
- Пляж на базе отдыха "Саввушка", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское.
- Пляж МОУ ДОД "Золотая рыбка", с. Новоегорьевское, Егорьевский район оз. Горькое-Перешеечное, г. Рубцовск, ул. Куйбышева, 57.
- Пляж "Здравница Ая", Алтайский край, Алтайский район, п. Катунь, ул. Нагорная 1, озеро Ая.
- Пляж "Берёзка", Алтайский район, п. Катунь, озеро Ая.
- Пляж "Дикий берег", Алтайский район, п. Катунь, озеро Ая.
- Пляж на базе отдыха "Заимка", с. Новоегорьевское, Егорьевский район, оз. Горькое-Перешеечное, Змеиногорский район, с. Саввушка, ул. Ивановская 74-12.
- Пляж на базе отдыха "Чистый лог", с. Петухов Лог, Егорьевский район, оз. Горькое-Перешеечное, г. Рубцовск, ул. Короленко, 145.
- Пляж "Центральный", Благовещенский район, р.п. Благовещенка, западный берег озера Центральное.
- Пляж ДОЛ "Орлёнок" с. Баево, озеро Лена.
- Пляж МКУ "Детский оздоровительный лагерь "Чайка", Мамонтовский район, с. Мамонтово, оз. Большое Островное.
- Пляж МОУ ДОД ДООЛ "Лето" "Салют", с. Новоегорьевское, Егорьевский район, оз. Горькое-Перешеечное, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 197.
- Пляж ЗОЛ "Волна", с. Волчиха, Волчихинский район, оз. Бычье, ул. Ленина, 63.
- Пляж ДОЛ "Чайка", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское.
- Пляж ТОК "Бухта удачи", Кулундинский район, с. Новопетровка, восточный берег озера Шекулдук.
- Пляж "Волна", Бурлинский район, с. Старопесчаное, юго-восточный берег озера Песчаное.
- Пляж "Нагорный", Змеиногорский район, г. Змеиногорск, Нагорный пруд.