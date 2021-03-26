В мэрии Барнаула рассказали, когда исчезнет болото на въезде в ЖК "Адмирал"

Мэрия Барнаула ответила на жалобы барнаульцев в соцсетях. Ранее горожане выразили негодование по поводу состояния Северного Власихинского проезда, который больше напоминает болото. Там застревают машины, а некоторые автомобилисты остаются без бамперов. По словам жильцов расположенного рядом ЖК "Адмирал", вскоре к ним будет отказываться приезжать скорая помощь.

Ответ из официального аккаунта городской администрации в Instagram опубликован на странице "Инцидент Барнаул".

"В 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" начато строительство автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому от ул. Попова до ул. Сергея Ускова. В настоящее время работы не завершены, на въезде с ул. Попова на проезд Северный Власихинский установлены бетонные ограждающие блоки, знаки дорожного движения, запрещающие движение по указанному участку. Срок окончания работ муниципальным контрактом определён до 01.09.2021 включительно", – объяснили в мэрии.

Напомним, новое покрытие в Северном Власихинском проезде уложат на участке от Попова до проспекта Энергетиков. Помимо этого, там планируют построить ливневую канализацию, установить тротуары и бортовые камни, оборудовать освещение, а также высадить газон и деревья. Общая стоимость работ оценивается почти в 250 млн рублей.