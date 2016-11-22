В мэрии Барнаула рассказали о возможных пробках в районе ТРЦ "Галактика"

Фото: Вячеслав Мельников

Открытие первой очереди ТРЦ "Галактика" и гипермаркета "Ашан" прошло 17 ноября в Барнауле. В полную мощность объект заработает в первой половине 2017 года. По мнению многих барнаульцев, строительство торгово-развлекательного центра на площадях бывшего Барнаульского аппаратурно-механического завода (БАМЗ) на проспекте Строителей вызовет массовые пробки в этом районе.

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Как пояснил Amic.ru заместитель председателя комитета по транспорту и связи администрации города Барнаула Василий Попов, изначально комитет был против строительства торгового центра на данной территории. По его словам, Павловский тракт и проспект Строителей — узкое горлышко, где в час пик собираются пробки.

"Мероприятия по снижению нагрузки, которые делает руководство торгового центра, в этом месте незначительные: сделаны только разгонные полосы для выезда из центра, а также заездные полосы. Вся реконструкция проведена исключительно на участке между улицами Челюскинцев и Ядринцева, но не более того. Планировалось, что будет построен надземный пешеходный переход, но этого в конечном счете не произошло. Также планируется появление светофора на пересечении Ядринцева и Строителей", – рассказал Василий Попов.

По словам зампреда комитета по транспорту и связи городской администрации, практика показала, что еще до открытия торгового центра "Галактика" на проспекте Строителей были проблемы с пробками. Из-за работающих на объекте строителей было ограничено движение по одной полосе.

Сейчас, как поясняет Василий Попов, уже на примере нескольких дней после открытия видно, что многие барнаульцы бросают свои машины на левой полосе дороги, не доезжая до подземной парковки. Это создает трудности, потому что "стоит" левая полоса Строителей.

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"Утром ожидать увеличения пробок не стоит, потому что центр работает с 10 утра. Это может произойти вечером в час пик. В праздники и выходные дни загрузка проспекта Строителей также увеличится", – резюмировал заместитель председателя комитета.

Как рассказал на открытии второго "Ашана" в Барнауле его директор Ефим Кабединов, ежедневно гипермаркет потенциально могут посещать в районе 100 тысяч человек, что поможет разгрузить проспект Строителей.

При этом в компании рассчитывают, что около трети из них будут реально заезжать в "Галактику" для покупок и развлечения. Руководитель гипермаркета "Ашан" напомнил, что теплая подземная парковка торгового центра рассчитана на несколько тысяч автомобилей, что уменьшит пробку.

Еще летом 2016 года во время встречи губернатора Алтайского края Александра Карлина с ведущими бизнесменами региона владелец "Галактики" Евгений Ракшин пообещал, что торговый гигант не вызовет дорожного апокалипсиса.