В Минобороны РФ рассказали, как далеко продвинулись отряды ЛНР и ДНР

Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских солдат продолжают наступать на вооружённые силы Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Подразделения ЛНР наступают в направлении населённого пункта Рубежное. Там они столкнулись с украинцами на автомобилях, оснащёнными крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами. Войскам республики удалось расширить полосу наступления, они продвинулись с начала операции на 46 километров, овладев населёнными пунктами Счастье и Муратово.

Группировка войск Донецкой Народной Республики, наступая в направлении Петровское, продвинулась ещё на 10 километров и овладела населёнными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь. Вечером 25 февраля также произошёл бой с украинскими катерами возле острова Змеиный.

Конашенков рассказал, что в жилых кварталах Киева и других городов солдатами противника разворачиваются реактивные и артиллерийские подразделения.