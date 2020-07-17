В Молодежном театре Алтая покажут четыре премьеры

Молодежный театр Алтая приступил к подготовке четырех премьерных спектаклей, которые осенью откроют новый театральный сезон. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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На суд публики представят "Временно недоступен" по одноименному произведению немецкой писательницы Петры Вюлленвебер. В роли режиссера выступит гостья из Новосибирска Анна Зиновьева, которая уже ставила в Барнауле комедию "Бог резни" и сказку "Удивительное путешествие кролика Эдварда".

Другой премьерой традиционно станет "Гамлет" по Уильяму Шекспиру. На этот раз над созданием пьесы трудилась москвичка Татьяна Безменова. Под ее руководством барнаульской публике уже демонстрировали спектакли "Алексей Каренин", "Безумный день, или Женитьба Фигаро" и "Золушка".

Третьей станет "Киддо", режиссером которого выступил артист новосибирского театра "Глобус" Александр Липовской. Пьесу он написал самостоятельно.

Еще один премьерный показ подготовит артист театра Андрей Воробьев. В этом году он уже ставил спектакль "Камедыя" по пьесе Каэтана Марашевского. Следующей его работой станет "Мсье Ибрагим и цветы Корана" по одноименной пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта.