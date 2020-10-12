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В музыкальную школу Рубцовска приобрели новые инструменты на 4 млн рублей

Деньги учреждение получило благодаря участию в нацпроекте

12 октября 2020, 09:43, Никита Бородкин

В детскую музыкальную школу № 1 Рубцовска приобрели новые музыкальные инструменты и оборудование.

Образовательное учреждение вошло в число победителей конкурса на получение федеральной поддержки в рамках нацпроекта "Культура" и получило грант размером в 4 млн рублей.

Для фортепианного отделения в школе приобрели пианино и рояль, а для отделения народных инструментов – два баяна и два аккордеона. Кроме того, в концертном зале установили новые кресла и звуковое оборудование, а на оставшиеся средства обновили библиотечный фонд.

Как сообщают в пресс-службе Минкульта Алтайского края, оценить новые музыкальные инструменты учащиеся школы смогли в рамках специального концерта-презентации. Как отмечает директор учреждения Татьяна Мокроусова, приобретения помогут учащимся почувствовать себя настоящими музыкантами и привлекут новых специалистов в школу.

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