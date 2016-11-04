В ночь на 5 ноября в Алтайском крае похолодает до -19 градусов

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Снег, гололедицу и сильное похолодание в субботу, 5 октября, прогнозируют синоптики алтайского гидрометцентра.

По их данным, ночью в крае местами выпадет снег, в южный районах он будет мокрым. В отдельных районах осадку будут сильными. На дорогах появится гололедица, местами изморозь. Температура составит -9...-14 градусов, а в северных районах при прояснении и вовсе похолодает до -14...-19. По юго-востоку ожидается от 4 до 9 градусов мороза. Днем в регионе также местами пройдет снег, на дорогах будет гололедица, а в утренние часы изморозь. Температура воздуха составит -3...-8 градусов. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на юго-западный, 4-9 метров в секунду, ночью местами по югу порывы до 14 метров.

В Барнауле в течение суток ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах. В темное время суток температура составит от 10 до 12 градусов мороза, а в светлое - от -4 до -6 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 4-9 м/с.