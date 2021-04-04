В одном из лицеев Алтайского края обрушилась стена

Частичное обрушение стены произошло в лицее № 2 в Камне-на-Оби, пишут "Каменские известия". В здании учебного заведения по адресу ул. Мамонтова, 20, осыпалась часть внешней кирпичной кладки.

Основная часть стены при этом уцелела, сообщили изданию в Управлении образования администрации Каменского района. Но упавшие кирпичи разбили окно на первом этаже школы. Начальник управления Оксана Иванова назвала обрушение незначительным и заверила, что на образовательном процессе происшествие никак не скажется.

"Данную территорию огородили, опасности детям нет, они там не ходят", – пояснила она "Каменским известиям".

По словам Ивановой, уже 4 апреля специалисты управления встречаются со строителями, чтобы наметить план ремонта. Но чинить осыпавшуюся стену будут позже, когда на улице потеплеет.

Напомним, похожий инцидент произошёл 23 марта в посёлке Беловском Троицкого района. Ночью там обрушилась часть стены в аварийном крыле здания местной школы. Директор учреждения заверила, что никакой угрозы детям нет. А родители пожаловались, что школа находится в плачевном состоянии и уже давно требует капитального ремонта.