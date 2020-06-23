В одном из районов Алтайского края произошла вспышка коронавируса

В Ребрихинском районе Алтайского края зафиксирован всплеск коронавирусной инфекции, общее число зараженных в муниципалитете достигло 60.

22 июня в ходе онлайн-брифинга заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина подтвердила наличие заболевших и в местной администрации, и в больнице.

"Эти факты имеют место. Граждане где-то работают, являются сотрудниками той или иной организации. Поэтому случаи заболевания не исключены нигде", – пояснила она.

На данный момент проведены все необходимые противоэпидемические меры в самой Ребрихе, выявляется круг контактных лиц заболевших. Кроме того, очаг сформировался в селе Подстепном, где причиной вспышки стало несоблюдение режима самоизоляции.

Напомним, что 23 июня стало известно о восьми новых случаях заболевания в Ребрихинском районе. Всего за сутки в Алтайском крае выявили 74 зараженных COVID-19, общее число инфицированных достигло 3445.