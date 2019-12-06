В период оттепели коммунальщики будут следить за безопасностью барнаульцев

Заместитель главы Барнаула Вячеслав Франк поручил городским службам принять меры для обеспечения безопасности жителей города, сообщает пресс-служба администрации. По прогнозам синоптиков, 6 и 7 декабря в крае ожидается мокрый снег, дождь и гололед.

Дорожникам рекомендовано предотвращать накат на проезжих частях и тротуарах, а также более активно вывозить снег.

Управляющим компаниям необходимо следить за состоянием крыш домов и своевременно очищать их от снега и наледи. На придомовых территориях также следует своевременно убирать снег и посыпать песком пешеходные дорожки. Уборкой крыш от снега и наледи займется также комитет ЖКХ.

Барнаульцам рекомендуют обращать внимание на скопление снежных масс и наледи при выходе из зданий. Избегать мест, где возможен сход снега и сосулек.