В полиции рассказали о смертельном ДТП на алтайской трассе

24-летний водитель ВАЗ-2110 погиб в лобовом столкновении с грузовиком на трассе Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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Прочее ДТП с "переворотом" произошло в Барнауле. Видео

Авария случилась 9 мая в 04:35 в Калманском районе на 42-м километре автодороги (в трёх километрах от села Калистратиха).

По предварительной информации, автолюбитель на легковушке выехал на встречную полосу, по которой двигался грузовой автомобиль Mitsubishi Fuso Canter. Водитель иномарки не сумел избежать столкновения.

Травмы, полученные предполагаемым виновником ДТП, оказались смертельными – он скончался до прибытия медиков.

Водителю Mitsubishi понадобилась медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась. По факту аварии правоохранители проводят проверку.