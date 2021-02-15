В полиции рассказали об опрокидывании машины скорой помощи на Алтае

Автомобиль УАЗ-396295 опрокинулся на улице Волкова в селе Чоя, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

На фотографиях с места ДТП видно, что автомобиль имеет характерные опознавательные знаки скорой медицинской помощи и специальные маячки.

По предварительной информации правоохранителей, 45-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные условия, в результате чего машина перевернулась.

"Сопутствующим фактором ДТП стали недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети, – уточнили в полиции. – Сотрудниками ГИБДД был составлен соответствующий акт и вынесено предписание балансосодержателю автомобильной дороги".

В аварии пострадала 49-летняя пассажирка. Ей оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Водителя проверили на содержание алкоголя в крови. Установлено, что в момент ДТП он был трезвым.