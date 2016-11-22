В политехе расскажут, как покорить мир через соцсети

#МожноВСЁ – таков девиз современной молодежи. Новое поколение уверено, что сегодня интернет перестает быть пустой тратой времени. Здесь начинается путь к успеху в реальном мире. Как использовать тот шанс, что дают нам социальные сети, расскажут те, кто сам смог завоевать любовь множества поклонников через интернет.

Лекции пройдут в Алтайском техническом университете. 22 ноября представители К2 Sport Анастасия Ельчищева, Сергей Витман и Евгений Голошубов раскроют тему "Ты лицо своей компании, или Как личный имидж способствует продвижению". 24 ноября проект "I'm Siberian" раскроет секрет популярности своего бренда. Начало всех лекций в 15.05. Самые активные слушатели получат призы от "Билайн".

Лекции – часть проекта "Билайн" "<#можноВСЁ. От блога до блокбастера". Он создан помочь всем желающим проявить свои таланты в интернете. Проект объединил в себе сайт

mozhnovse.ru, крупнейшие соцгруппы "ВКонтакте" и реалити-шоу телеканала "Ю".

Если тебе есть что рассказать, ты пишешь тексты, снимаешь видео, фотографируешь и мечтаешь, чтобы твое хобби стало профессией, смело пробуй свои силы и становись героем телешоу. В проекте примут участие как начинающие авторы, так и популярные интернет-деятели.

Чтобы раскрыть все возможности мобильного интернета, "Билайн" запустил тариф

#можноВСЁ с безлимитным трафиком на смартфонах и планшетах. Смотреть видео,

слушать музыку, пользоваться социальными сетями и обогащать интернет своими

постами теперь можно без ограничений.