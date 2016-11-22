В политехе расскажут, как покорить мир через соцсети
"Билайн" проведёт ряд встреч с интересными людьми города для студентов Барнаула. Они расскажут, как добиться успеха в интернете
#МожноВСЁ – таков девиз современной молодежи. Новое поколение уверено, что сегодня интернет перестает быть пустой тратой времени. Здесь начинается путь к успеху в реальном мире. Как использовать тот шанс, что дают нам социальные сети, расскажут те, кто сам смог завоевать любовь множества поклонников через интернет.
Лекции пройдут в Алтайском техническом университете. 22 ноября представители К2 Sport Анастасия Ельчищева, Сергей Витман и Евгений Голошубов раскроют тему "Ты лицо своей компании, или Как личный имидж способствует продвижению". 24 ноября проект "I'm Siberian" раскроет секрет популярности своего бренда. Начало всех лекций в 15.05. Самые активные слушатели получат призы от "Билайн".
Лекции – часть проекта "Билайн" "<#можноВСЁ. От блога до блокбастера". Он создан помочь всем желающим проявить свои таланты в интернете. Проект объединил в себе сайт
mozhnovse.ru, крупнейшие соцгруппы "ВКонтакте" и реалити-шоу телеканала "Ю".
Если тебе есть что рассказать, ты пишешь тексты, снимаешь видео, фотографируешь и мечтаешь, чтобы твое хобби стало профессией, смело пробуй свои силы и становись героем телешоу. В проекте примут участие как начинающие авторы, так и популярные интернет-деятели.
Чтобы раскрыть все возможности мобильного интернета, "Билайн" запустил тариф
#можноВСЁ с безлимитным трафиком на смартфонах и планшетах. Смотреть видео,
слушать музыку, пользоваться социальными сетями и обогащать интернет своими
постами теперь можно без ограничений.