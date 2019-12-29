В предпоследний день 2019 года в Барнауле будет тепло, но ветрено
Жителей региона ожидает сильный ветер и гололед
30 декабря 2019, 05:45, Илья Звягинцев
Потепление в Алтайский край придет вместе с сильным ветром.
В регионе температура воздуха составит 0...-5 градусов, на севере региона – до -10°С. Снег, местами сильный, по югу мокрый снег, гололедные явления, возможны метели, в утренние часы на востоке региона изморозь, на дорогах сильная гололедица.
Ветер южный, 4-9 м/с, с порывами до 15-18 м/с.
В Барнауле температура воздуха составит от -3 до -5 градусов. Снег, временами сильный, на дорогах сильная гололедица.
Ветер южный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.
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