В предпоследний день 2019 года в Барнауле будет тепло, но ветрено

Потепление в Алтайский край придет вместе с сильным ветром.

В регионе температура воздуха составит 0...-5 градусов, на севере региона – до -10°С. Снег, местами сильный, по югу мокрый снег, гололедные явления, возможны метели, в утренние часы на востоке региона изморозь, на дорогах сильная гололедица.

Ветер южный, 4-9 м/с, с порывами до 15-18 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит от -3 до -5 градусов. Снег, временами сильный, на дорогах сильная гололедица.

Ветер южный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.