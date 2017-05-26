В Республике Алтай установили систему видеонаблюдения за ЕГЭ

На территории Республики Алтай системой видеонаблюдения обеспечены пятнадцать пунктов приема экзаменов. Это региональный центр обработки информации, четыре столичные школы, а также образовательные учреждения в каждом из десяти районов региона.

Все 140 аудиторий во время сдачи экзамена будут транслировать изображение в онлайн-режиме. Основной этап итоговой аттестации будет проходить с 29 мая по 1 июля.

Прямая трансляция позволит аккредитованным наблюдателям следить за ходом проведения экзаменов в режиме реального времени и оперативно реагировать на возможные нарушения. В ситуационно-информационном центре Рособрнадзора в Москве в период проведения экзаменов оператор будет транслировать на видеостену данные из 85 регионов страны. Это позволит собирать общую информацию в центре и осуществлять оперативный контроль за процессом проведения ЕГЭ.

"Ростелеком" реализует проект видеонаблюдения за ЕГЭ с 2014 года, благодаря чему процедура государственной аттестации стала более прозрачной и обеспечивает равные условия для выпускников. Несмотря на то, что система видеонаблюдения уже хорошо отлажена, ежегодно мы развиваем проект и вносим изменения, которые позволяют ему работать эффективнее", — рассказала заместитель директора Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Лариса Имедоева.

Второй год в подряд в Республике Алтай для видеонаблюдения за ЕГЭ будут использоваться цифровые IP‑камеры. В отличие от веб-камер они работают без компьютера (или ноутбука), обеспечивая картинку более высокого качества.