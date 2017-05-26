В Республике Алтай установили систему видеонаблюдения за ЕГЭ
"Ростелеком" ведет тестовые работы по настройке видеонаблюдения за ходом проведения экзамена
На территории Республики Алтай системой видеонаблюдения обеспечены пятнадцать пунктов приема экзаменов. Это региональный центр обработки информации, четыре столичные школы, а также образовательные учреждения в каждом из десяти районов региона.
Все 140 аудиторий во время сдачи экзамена будут транслировать изображение в онлайн-режиме. Основной этап итоговой аттестации будет проходить с 29 мая по 1 июля.
Прямая трансляция позволит аккредитованным наблюдателям следить за ходом проведения экзаменов в режиме реального времени и оперативно реагировать на возможные нарушения. В ситуационно-информационном центре Рособрнадзора в Москве в период проведения экзаменов оператор будет транслировать на видеостену данные из 85 регионов страны. Это позволит собирать общую информацию в центре и осуществлять оперативный контроль за процессом проведения ЕГЭ.
"Ростелеком" реализует проект видеонаблюдения за ЕГЭ с 2014 года, благодаря чему процедура государственной аттестации стала более прозрачной и обеспечивает равные условия для выпускников. Несмотря на то, что система видеонаблюдения уже хорошо отлажена, ежегодно мы развиваем проект и вносим изменения, которые позволяют ему работать эффективнее", — рассказала заместитель директора Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Лариса Имедоева.
Второй год в подряд в Республике Алтай для видеонаблюдения за ЕГЭ будут использоваться цифровые IP‑камеры. В отличие от веб-камер они работают без компьютера (или ноутбука), обеспечивая картинку более высокого качества.