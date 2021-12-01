В Республике Алтай запретят охотиться на козерогов

Власти Республики Алтай вводят трёхлетний запрет на добычу козерогов. Об этом 1 декабря сообщил глава региона Олег Хорохордин в Instagram.

Политик отметил, что мораторий вводят по результатам онлайн-опроса населения, который провели после скандальной публикации в соцсетях охотницы из Москвы с тушей убитого ею животного. По его словам, ограничение необходимо для восстановления популяции этого млекопитающего.

"Мы в Республике Алтай вводим мораторий на добычу сибирского горного козла сроком на три года. Это значит, что на всей территории региона охота на козерога будет запрещена", – написал Хорохордин.

Он добавил, что во время действия моратория будут проводить полномасштабные учёты численности особей и вести ежегодную оценку динамики изменения популяции для принятия дальнейших решений. Он также попросил полностью исключить случаи браконьерства.

Хорохордин также отметил, что уже поручил комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира "в самые кратчайшие сроки подготовить всю необходимую документацию для оперативного согласования этого решения с профильным департаментом Минприроды РФ, чтобы к следующему охотничьему сезону мораторий действовал в полном объёме".