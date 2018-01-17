В режиме ожидания: цены на бензин "заморозились" в Алтайском крае

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Цены на топливо в регионах Сибири не пережили каких-либо серьезных изменений за первую половину января текущего года. Алтайский край полностью вписывается в общую тенденцию, наблюдаемую в федеральном округе.

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Прочее Цены вверх: топливо в Алтайском крае дорожает пятую неделю подряд

Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 7 по 14 января во всем СФО на одну копейку подешевел бензин АИ-92 и АИ-95 в Новосибирской области и на 13 копеек подорожало зимнее дизельное топливо в Кузбассе.

В Алтайском крае, напомним, рост цен на ГСМ, наблюдавшийся в ноябре — декабре 2017 года, с началом 2018-го прекратился.

Средняя стоимость литра АИ-92 в крае составила 36,85 рубля, АИ-95 — 38,74 рубля, зимней солярки — 40,38 рубля. Абсолютно такие же средние цены на топливо на Алтае были и в самом начале января текущего года.

Отметим и то, что в период удорожания ГСМ в Алтайском крае, продолжавшийся несколько недель, перевозчики, работающие в Барнауле, заявили о намерении обратиться в городскую администрацию с просьбой увеличить стоимость проезда в городских автобусах и маршрутках.