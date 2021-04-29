В Россельхозбанке рассказали, как будут работать в период между майскими праздниками

В период с 4 по 7 мая АО "Россельхозбанк" будет обслуживать клиентов в Алтайском крае и Республике Алтай в обычном режиме, сообщили в пресс-службе банка. Актуальная информация о режиме обслуживания каждой точки продаж, в том числе с учётом эпидемиологической обстановки, размещается на сайте банка.

Кроме того, в Алтайском филиале АО "Россельхозбанк" реализовали возможность дистанционного подключения (отключения) банковских услуг и совершения операций в рамках единого сервисного договора.

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.