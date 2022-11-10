В России появился новый сервис «ГОСТ VPN»

«Ростелеком» предлагает операторам связи сервис «ГОСТ VPN» для построения и эксплуатации защищённых сетей. Решение позволяет организовать защищённое взаимодействие между географически распределёнными объектами в любых регионах и выполнить требования российского законодательства.

Сервис шифрования каналов связи «ГОСТ VPN» обеспечивает конфиденциальность и целостность данных при их передаче по открытым каналам связи. Для этого используют сертифицированные ФСБ России средства криптографической защиты информации (СКЗИ) по третьему классу (КСЗ). Это гарантирует высокий уровень защиты и позволяет организациям соблюдать требования федеральных законов о персональных данных (№ 152-ФЗ) и о безопасности критической информационной инфраструктуры (№ 187-ФЗ).

«ГОСТ VPN» даёт возможность пополнить продуктовую линейку самих операторов связи. Теперь они могут предлагать сервис для построения и эксплуатации защищённых сетей собственным заказчикам. Например, государственным органам, операторам персональных данных, предприятиям электроэнергетики, компаниям финансовой отрасли или медицины.

Среди преимуществ сервиса — снижение расходов на средства СКЗИ и оптимизация штата службы информационной безопасности компании. При этом ответственность за выполнение требований регуляторов «Ростелеком» берёт на себя.

«Мы предлагаем операторам связи оптимальное решение для построения и эксплуатации защищённых сетей с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации, когда обычного шифрования недостаточно и оно должно быть обеспечено с применением криптоалгоритмов по ГОСТу. Важное преимущество нашего сервиса — мы предоставляем его по хорошо зарекомендовавшей себя сервисной модели, которая гарантирует минимальные стартовые затраты заказчика, регулярные управляемые и прозрачные платежи, а также отсутствие затрат на аппаратную и программную часть СКЗИ», — сказала вице-президент по работе с операторами связи ПАО «Ростелеком» Наталия Крючкова.

Добавим, разработчик сервиса — российская компания «РТК-Солар», национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.