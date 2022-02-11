В «Росводоканал Барнаул» рассказали об эффективном способе профилактики засоров

«Росводоканал Барнаул» следит за состоянием сетей, которые обслуживает, и обеспечивает их бесперебойную работу, однако в городе много коммуникаций, находящихся в собственности жителей города и пригорода, а также предприятий. И этим сетям тоже периодически требуется профилактическая промывка.

Промывка сетей позволяет избежать образования засора канализации и снижает риск аварийных ситуаций на сетях. Процедуру нужно проводить один раз в 1-6 месяцев. Комплекс мер и частота проведения подбирается специалистами индивидуально в зависимости от различных факторов. Стоит отметить, что даже при соблюдении правил пользования канализацией необходимо проводить мероприятия по обслуживанию сетей.

Автопарк барнаульского водоканала оснащён современной каналопромывочной техникой, с помощью которой проводится гидродинамическая промывка сетей водоотведения. Это современный способ устранения засоров и восстановления проходимости системы. Таким оборудованием можно проводить промывку труб диаметром от 110 до 1000 мм.

«Гидродинамическая промывка — наиболее экологичный и безопасный метод. Используется лишь вода, без химических реагентов. Струи под большим давлением разбивают и удаляют практически любые отложения, не оказывая негативного воздействия на трубы. Проводить работы можно при температуре до −25 градусов, что актуально для сибирского климата», — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.