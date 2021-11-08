В Рубцовске опять перестали продавать лекарство поштучно

Жительница Рубцовска пожаловалась на то, что в местной аптеке опять не продают лекарства поштучно. В паблике "Инцидент Рубцовск" женщина пояснила, что речь идёт об аптеке "Губернский лекарь" по улице Тихвинской.

По её словам, на днях ей отказали в продаже одной ампулы церукала и пяти ампул новокаина, сказав, что упаковку не разбивают. Горожанка задалась вопросом, почему в соседних аптеках по той же улице такой проблемы нет, а именно в этой – есть.

"Что это за суперсеть у нас такая в городе? Со своими законами и амбициями! Как с этим бороться?" – посетовала она.

В октябре две аптеки "Губернский лекарь" начали продавать лекарства поштучно после жалоб местных жителей на то, что им не хватает денег на целые упаковки препаратов.