В Рубцовске опять перестали продавать лекарство поштучно

Жительнице города не удалось купить несколько ампул в "Губернском лекаре"

8 ноября 2021, 08:09, Никита Черников

Жительница Рубцовска пожаловалась на то, что в местной аптеке опять не продают лекарства поштучно. В паблике "Инцидент Рубцовск" женщина пояснила, что речь идёт об аптеке "Губернский лекарь" по улице Тихвинской.

По её словам, на днях ей отказали в продаже одной ампулы церукала и пяти ампул новокаина, сказав, что упаковку не разбивают. Горожанка задалась вопросом, почему в соседних аптеках по той же улице такой проблемы нет, а именно в этой – есть.

"Что это за суперсеть у нас такая в городе? Со своими законами и амбициями! Как с этим бороться?" – посетовала она.

В октябре две аптеки "Губернский лекарь" начали продавать лекарства поштучно после жалоб местных жителей на то, что им не хватает денег на целые упаковки препаратов.

Рубцовские аптеки снова начали продавать лекарства поштучно после жалоб пенсионеров

Рубцовские аптеки снова начали продавать лекарства поштучно после жалоб пенсионеров

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