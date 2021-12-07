В Рубцовске прикрыли наркопритон

В Рубцовске полицейские задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в организации наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным правоохранителей, мужчина, проживающий в одном из домов на улице Октябрьской, регулярно предоставлял свою квартиру наркоманам, где те употребляли "синтетику".

"В ходе осмотра жилого помещения с применением служебной собаки полицейские-кинологи обнаружили 18 использованных одноразовых шприцов и посуду, в которой наркозависимые горожане изготавливали одурманивающее средство", – отметили в ведомстве.

В отношении рубцовчанина завели уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Подозреваемому грозит до четырёх лет лишения свободы.

Ранее жителя Мамонтовского района признали виновным в хранении и сбыте наркотиков в крупном размере. У него изъяли более 23 кг марихуаны и другие наркотики.