В Рубцовске взрыв печи оставил семью без жилья
Население собирает теплые вещи для пострадавших
24 февраля 2019, 07:55, Роман Кильмяшкин
Сгорела практически вся одежда семьи, а дом теперь не пригоден для жилья / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk
Пожар в Рубцовске оставил без жилья семью, сообщает паблик "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте".
Очевидцы сообщают, что возгорание случилось около 23:00 в доме №27 на улице Герцена.
По предварительной информации, распространение огня произошло из-за взрыва печи.
В этот момент никого в доме не было, поэтому никто не пострадал.
Но сгорела практически вся одежда семьи, а дом теперь не пригоден для жилья.
В связи с этим местные жители собирают для погорельцев одежду (на женщину – 44-46 размера и на мужчину – 52-54 размера), а также принимают любую другую помощь.
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