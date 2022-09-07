В Сбербанк в Сибири пришло почти 10 тысяч новых клиентов

В Сибирский Сбербанк пришло более 9,5 тысячи новых корпоративных клиентов по итогам первого полугодия 2022 года. Наибольший прирост отметили в Новосибирском отделении — клиентская база выросла на 8%, или на 4,8 тысячи активных клиентов. В Алтайском отделении их стало больше почти на 1,2 тысячи.

Тенденция отмечается по всей стране: с начала года активная клиентская база выросла более чем на 130 тысяч компаний. Часть из них пришли из других банков.

«Статистика по приросту новых клиентов говорит о том, что предприниматели в Сибири выбирают Сбер в качестве своего главного банка. Мы благодарны за доверие каждому клиенту, решившему обратиться в Сбер, и отвечаем традиционно высокими стандартами качества услуг. Мы регулярно актуализируем наши финансовые, кредитные и технологичные продукты и решения, чтобы стать удобнее для клиентов», — сказал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Сбер предлагает широкую линейку высокотехнологичных продуктов и сервисов для населения, бизнеса и государства. Современные цифровые решения помогают людям в ежедневных делах — они экономят время и деньги и повышают качество жизни.

Так, интернет-банк СберБизнес включает в себя массу сервисов для предпринимателей, которые доступны и на мобильных устройствах. Кроме того, Сбер регулярно проводит бесплатные образовательные курсы для предпринимателей, в том числе в рамках совместных программ с платформой «Деловая среда». Одним из таких мероприятий станет онлайн-форум для предпринимателей СберБизнес | Life «Перезагрузка», который состоится 8 сентября в 15:00. Трансляция форума пройдёт на платформе СберБизнес | Life.

ПАО «Сбербанк»