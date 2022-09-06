В сентябре на Алтай приедут сестра Германа Титова и известный космонавт Андрей Борисенко

11 сентября в Алтайском крае будут отмечать 87-ю годовщину со дня рождения известного космонавта Германа Титова. Праздничные мероприятия посетит родная сестра Титова, Земфира Аверина. Об этом сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на пресс-конференции 6 сентября.

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Также на Алтае ждут в этот день ещё одного высокого гостя — обещал приехать лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации Андрей Борисенко. Он знаменит тем, что совершил два космических полёта общей продолжительностью более трёхсот суток.

Кстати, сейчас в усадьбе музея имени Титова экспонируется спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-21», на котором Андрей Борисенко вместе с другими космонавтами вернулся на Землю, напомнила министр культуры.

Елена Безрукова отметила, что торжественные мероприятия, посвящённые дню рождения второго космонавта планеты, пройдут в Алтайском государственном мемориальном музее Германа Титова. Для гостей учреждения приготовили интересную программу, в том числе мастер-классы, викторины, экскурсии и встречи со знаменитыми гостями.