В сети создали петицию в поддержку Оксаны Ткаченко, которая защищала сына

На сайте change.org появилась петиция в защиту Оксаны Ткаченко. Напомним, суд приговорил ее к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы из-за того, что она защищала своего сына.

Оксану признали виновной в покушении на убийство и ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения. Сейчас внимание к этой истории приковано практически по всей России. О решении суда написали региональные и федеральные СМИ. Жители страны возмущены приговором.

По словам женщины, она защищала своего сына.

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"Он ударил его. У нас вообще это не первый случай. Мы в этом аду жили более двух лет. И прятались, и уезжали. И много чего было на самом деле. Человек очень агрессивный", - написано в тексте петиции.

Ткаченко рассказала, что несколько лет жила "от побоев до побоев". Женщина даже купила травматический пистолет. В своего мужа она выстрелила, когда Ткаченко набросился на ее 9-летнего сына.

Оксана отмечает, что первое уголовное дело против нее прекратили, а потом один из свидетелей изменил показания, и следствие возобновилось. Также она особо отмечала тот факт, что органы опеки еще до оглашения приговора суда порекомендовали ей думать, где будут жить ее дети, поскольку она (Оксана) "точно сядет".

По версии следствия, мужчина якобы находился в тяжелом состоянии после "покушения". Однако женщина рассказывает, что спустя два дня после "покушения на убийство" мужчина праздновал день ВДВ, а не находился на больничной койке. Приводятся и фотографии с праздника.

Суд признал женщину виновной. Оксане Ткаченко назначили наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Кроме того, она должна возместить бывшему мужу ущерб, который оценивается в 400 тысяч рублей.

Подписать петицию можно здесь.