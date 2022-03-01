В штатном режиме. ВТБ продолжает обслуживать карты иностранных платёжных систем в России

ВТБ продолжает свою работу в штатном режиме. Отделения, банкоматы и терминалы банка работают без ограничений. Решения иностранных платёжных систем также никак не отразятся на обслуживании клиентов ВТБ в России.

Дело в том, что все транзакции внутри страны обрабатываются Национальной системой платёжных карт. Именно поэтому клиенты могут продолжать совершать привычные операции по пластиковым картам в любых торговых точках. А всем клиентам за рубежом ВТБ заранее сообщил о необходимости снять наличные в любом банкомате или воспользоваться картами другого банка.

Пользователям, которые привыкли совершать операции в торговых точках с помощью PAY-сервисов, банк рекомендует использовать пластиковые карты ВТБ. Владельцам смартфонов на базе Android также доступен сервис бесконтактных платежей Mir Pay.

При оплате товаров и услуг в интернет-магазинах при вводе реквизитов карты все транзакции также проходят без ограничений, за исключением операций в адрес иностранных торговых точек.

Сотрудники банка продолжают оперативно консультировать клиентов по всем возникающим вопросам, а также реализуют комплекс мер по защите их интересов.