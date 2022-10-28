В Славгороде и Яровом мобильный интернет стал быстрее

МегаФон улучшил качество сети в двух популярных туристических местах Алтайского края — Славгороде и Яровом. Благодаря запуску дополнительного слоя LTE оператор увеличил скорость мобильного интернета и стабильность работы оборудования даже в условиях высокой нагрузки.

Оба населённых пункта находятся в Славгородском районе Алтайского края и расположены более чем в 400 км от Барнаула. Неподалёку находятся два солёных озера: Розовое и Яровое, их минеральную воду ценят за её лечебные свойства. Каждое лето, чтобы повысить иммунитет и просто насладиться уникальной природой «Сибирской Швейцарии», сюда приезжают сотни туристов из разных регионов России. Для того чтобы и гости, и жители этих локаций могли пользоваться высокими скоростями 4G даже в «высокий» сезон, МегаФон модернизировал в Славгороде и Яровом 20 базовых станций.

Оператор запустил дополнительные слои LTE в диапазоне 900 и 2100 МГц. Первый имеет расширенный радиус покрытия, а второй — обеспечивает высокую скорость передачи данных. Благодаря агрегации частотных диапазонов ПАО «МегаФон» удалось повысить в этих локациях стабильную среднюю скорость мобильного интернета, которая теперь составляет порядка 20 Мбит/с, а также существенно улучшить надёжность работы сети при высоких нагрузках.

«С каждым годом минеральные озёра Славгорода и Ярового привлекают всё больше путешественников. Значимую роль в этом играет развитие туристической инфраструктуры, а качественная мобильная связь является её важнейшей составляющей. Поэтому МегаФон продолжает наращивать скорость мобильного интернета, расширять покрытие и внедрять новые технологии в регионе, чтобы наши абоненты могли использовать любые цифровые технологии и для комфортного отдыха, и для решения рабочих задач», — сказала директор МегаФона на территории Алтайского края и Республики Алтай Мария Занько.

Анализ обезличенных данных по мобильной активности в сети МегаФона в Славгороде и Яровом подтверждает востребованность таких работ: после модернизации потребление интернет-трафика уже выросло на 40%.