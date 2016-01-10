В Славгороде полицейские задержали подозреваемого в краже у посетителя кафе
Сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в краже
10 января 2016, 15:17
В одном одном из кафе города Славгорода было совершено преступление. У женщины 1968 года рождения из сумки был похищен паспорт, сотовый телефон и золотые украшения на сумму 50 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении кражи. Оказалось, что к преступлению причастен местный житель 1985 года рождения.
Похищенное имущество изъято. Подозреваемый дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает сайт ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении кражи. Оказалось, что к преступлению причастен местный житель 1985 года рождения.
Похищенное имущество изъято. Подозреваемый дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает сайт ГУ МВД России по Алтайскому краю.
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