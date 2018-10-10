В "спальном" районе Барнаула власти демонтировали два киоска и павильон

На прошлой неделе администрация Индустриального района Барнаула при участии службы судебных приставов демонтировала павильон "Шиномонтаж" по улице Трактовой, 35 "а". Основанием для сноса объекта послужило расторжение договора в связи с неуплатой за пользование земельным участком.

Как сказано на сайте города, по этой же причине в 2018 году выполнена работа по сносу киоска "Продовольственные товары" по улице Малахова, 177, а также киоска "Продукты" по Павловскому тракту в районе дома № 267. Павильон "Продукты", находящийся на пересечении улиц Московской и Дружбы в микрорайоне "Спутник", планируется убрать до конца года.

Добавим, согласно п1.5. Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории Барнаула, места юрлицам и индивидуальным предпринимателям предоставляются путем проведения открытого аукциона.

Схема размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается и утверждается администрацией Барнаула. Документ также оговаривает и группу реализуемых товаров.

К слову, по договору владелец торгового объекта обязан вносить плату за пользование земельным участком ежеквартально. В случае невыполнения финансовых обязательств, администрация направляет в адрес неплательщика уведомление о расторжении договора и вынуждена осуществлять защиту нарушенных прав и интересов в судебном порядке (взыскание неосновательного обогащения, снос объекта).