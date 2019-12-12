В тесноте, да не в обиде. Автобус, набитый нелегалами, остановили по пути в Рубцовск

Сотрудники Госавтоинспекции остановили на красноярской трассе микроавтобус Volkswagen, который перевозил семь пассажиров из города Свободного Амурской области в Рубцовск Алтайского края. Люди были не пристегнуты, их было больше чем положено и, видимо, они ехали полулежа.

Автомобиль остановили на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь". Выяснилось, что в нем не было ремней безопасности, пассажиров было больше, чем предусмотрено техническими характеристиками, а водитель не имел лицензии на перевозку.

Судя по видео, транспортное средство для этого вообще не было предназначено.

Машину отправили на специализированную стоянку, пассажиров – к месту следования железнодорожным транспортом. А водителя ждет наказание по статьям "Нарушение правил перевозки людей", "Управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация т/с запрещена" и "Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии". Дело направлено в суд.